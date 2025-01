GdS – “Palermo, al centro c’è Gomes: la missione adesso è restarci”

“Da quando ha messo piede a Palermo si è subito dimostrato un elemento di qualità a prescindere dall’allenatore che lo ha allenato e, quindi, dello schieramento tattico adottato“.

Con queste parole Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia commenta l’importanza di Claudio Gomes, tornato a riprendersi la regia contro il Modena. Secondo il quotidiano, il francese ha allontanato l’addio a gennaio e sembra esser tornato fondamentale negli schemi di Dionisi.

Dovrebbe essere lui a partire dall’inizio contro la Juve Stabia ritornando protagonista come in passato. L’unico dilemma per il futuro riguarderebbe il ritorno di Blin: a inizio stagione il calciatore era stato messo in contrapposizione proprio al connazionale.