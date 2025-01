Lund: “Credo in me stesso, posso fermare chiunque. L’atmosfera a Palermo è incredibile”

“Credo in me stesso. Secondo me, posso fermare chiunque“. È la sicurezza di Lund, intervistato da Forbes. Il difensore del Palermo ha parlato della sue esperienze in rosanero e espresso le sue emozioni.

“L’atmosfera qui è incredibile. Se non con una promozione diretta, ma la promozione anche avendo successo attraverso i playoff con questo club, sarebbe magico”.

“In giro per il mondo tutti sanno chi e cosa è il Palermo, e se fai bene qui, come ho detto, vuol dire che sei in grado di gestire e fare tante cose buone anche in futuro”, ha concluso.