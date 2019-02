“Il Palermo cerca acquirenti. E c’è un ultimatum della Lega di B”. Così titola il Giornale di Sicilia in merito alle tormentate vicende societarie in casa rosanero, con il botta e risposta tra Richardson e Facile, un’apertura a nuovi acquirenti e le scadenze economiche sempre più vicine.

FACILE: “RICHARDSON SAPEVA TUTTO”. MA POI IL COMUNICATO SPARISCE

Alla finestra, però, c’è anche la Lega di Serie B e non si tratta solo della documentazione relativa alla cessione. Come riporta Benedetto Giardina, la lega infatti attende un pagamento con scadenza immediata relativo ad un saldo negativo in camera di compensazione, il meccanismo della Figc sulle operazioni di mercato della stagione in corso.

Nel frattempo il rischio che le dimissioni di John Treacy vanifichino l’arrivo entro le prossime 48 ore dei primi 3 milioni di Alyssa, avrebbe anche spinto l’avvocato Bettini (legale vicino a Zamparini) a riattivare i contatti con altri soggetti precedentemente in trattativa con l’ex patron, dal gruppo americano a Follieri, che avrebbe avuto un contatto con Facile ma poi ha annullato il proprio viaggio in Sicilia.

Il tutto senza un’interlocutore chiaro all’interno del club rosanero, che (insieme a tutta la struttura societaria creata da Sport Capital Group in queste settimane) rischia di essere sempre più in vendita .

