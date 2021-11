MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Per la prima volta in stagione Filippi ha tutti gli uomini a disposizione. Nessun infortunio all’orizzonte, anzi, recuperi eccellenti. Luperini che in settimana ha sofferto di un dolore alla schiena ha dato l’ok all’allenatore e ieri si è allenato regolarmente coi compagni.

De Rose, concluso il turno di squalifica, si riprende le chiavi del centrocampo e soprattutto torna il palermitano Andrea Accardi dopo una lunga degenza. Il Giornale di Sicilia racconta l’infortunio e il lungo calvario del difensore rosanero: colpito da una lesione al polpaccio in amichevole contro l’Enna.

Una botta che poi si è trasformata in una fibrosi. Viaggio a Siviglia, ritorno a casa, e volo prenotato nuovamente per la Spagna dopo un nuovo fastidio. Dopo tre mesi però il calvario è finito e Accardi torna tra i convocati.

