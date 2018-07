“In campo… con le valigie”. Questo lo scenario descritto da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, visto che nella prima amichevole della stagione contro la squadra locale di Sappada il Palermo rischia di scendere in campo con una formazione piena di giocatori sulla lista dei partenti e che hanno risposto presente alla convocazione in attesa di sistemazione.

Nelle parole di Tedino (QUI le sue dichiarazioni) c’è la voglia di pensare solo al lavoro, ma il mercato tra una sgridata e l’altra incombe. Trovare posto e accontentare tutti potrebbe essere un problema e c’è il rischio che qualcuno sia anche costretto a rimanere, ma certamente la squadra in campo oggi sarà ben diversa da quella che sarà tra alcune settimane.

La squadra ha già perso La Gumina e Coronado, ma ora a tenere banco ci sono i casi Pomini (titolare oggi solo per la mancata ufficializzazione di Brignoli), per la cessione di Struna si è esposto pubblicamente l’agente, Nestorovski e Jajalo attendono e persino Trajkovski attende notizie, pur non avendo mercato.

Ecco perché (tra pensieri di addio e voglia di cambiare aria di alcuni) l’amichevole di oggi, secondo Benedetto Giardina, è il primo banco di prova di quella che si preannunciava come un’estate complicata, tra ricorsi presso la giustizia sportiva per il caso Frosinone e l’attesa di una possibile Serie A in arrivo fronte Parma (“In A cambia lo scenario”, ha detto Zamparini). Un limbo che costringe molti a lavorare agli ordini di Tedino, con professionalità ma in evidente attesa di lasciare il club rosanero.

