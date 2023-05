MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo, c’è tempo per scegliere. Ma il mercato lo fa anche il modulo”. Proseguono le analisi e le valutazioni dopo la conclusione del campionato per i rosanero e tra i temi analizzati dal Giornale di Sicilia (oltre alle parole di Tutino e dell’avvocato Galassi) c’è anche quello relativo alla tattica. E come la tattica potrebbe influenzare le scelte della società.

Salvatore Orifici sottolinea quello che potrebbe essere il mantra per la nuova stagione: “Partire forte, senza dubbi e senza equivoci”. Il tempo – al contrario della scorsa estate – gioca a favore del Palermo e quindi sorge la domanda legata al modulo: ancora 3-5-2 o altro? E la scelta potrebbe condizionare il futuro di diversi giocatori attualmente in rosa, Verre in primis (per il quale il Palermo sembra orientato a non esercitare il riscatto, ndr.)

Il quotidiano propone tra le ipotesi alternative quella di rispolverare il 4-3-3 visto a inizio annata oppure cambiare radicalmente e passare al 4-3-1-2. Quest’ultimo visto nelle sue esperienze pre Palermo, mai in questa stagione: Corini era ripartito infatti dal 4-2-3-1 di Baldini per poi valorizzare l’attacco con il 4-3-3 salvo poi dirottare sulla difesa a 3 (e la mediana 5).

