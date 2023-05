MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo FC ha già scelto: per il ritiro estivo in va in Trentino. La conferma ufficiale arriva dal club rosanero, che ha scelto di suddividere la preparazione in due tappe e due location (seppur vicine tra loro), dal 9 luglio e fino al 4 agosto.

I rosanero si alleneranno a Pinzolo e a Ronzone, strutture di eccellenza scelte per mettere a disposizione di giocatori e staff la massima qualità possibile: ad esempio nell’estate 2023 sarà a Pinzolo anche il Torino di Juric (che invece negli ultimi anni aveva scelto l’Austria per la preparazione estiva). “Il programma delle amichevoli verrà comunicato successivamente”, sottolinea il Palermo FC in una nota ufficiale.

Per il Palermo sarà dunque un ritorno al passato visto che dalla rinascita dei rosanero non si era mai andati al Nord per la preparazione estiva. Nel 2019 e 2020 si era optato per Petralia Sottana, nel 2021 il ritiro si era svolto a San Gregorio Magno (in Campania), mentre nel 2022 Baldini aveva scelto di restare in città (al “Tenente Onorato”).

