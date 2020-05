La difesa del Palermo è stata un punto di forza durante la stagione in Serie D e, secondo i progetti della società, è da confermare anche nel prossimo campionato di categoria superiore.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ricorda come tre su cinque difensori titolari, portiere incluso, hanno buona esperienza tra Serie A e B. In più, due degli under che la società vuole trattenere, Doda e Peretti, fanno farte proprio di questo reparto.







I numeri della difesa rosanero in Serie D sono stati ottimi: 16 reti subite in 26 partite, soltanto il Bitonto (con 10) ha fatto meglio nei nove gironi. Pelagotti, Crivello e Lancini, quindi, saranno i pilastri.

Doda è di proprietà del Palermo ma bisognerà “blindarlo” con un contratto importante. Peretti è in prestito dall’Hellas Verona, quindi bisognerà valutarne il futuro anche se le probabilità che rimanga in rosa sono buone.

LEGGI ANCHE

BENTORNATO CALCIO! LA BUNDESLIGA APRE LE DANZE

LE PAROLE DI CEFERIN

IL PREMIER CONTE PARLA DELLA RIPRESA DEL CAMPIONATO