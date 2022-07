MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Un CdA ancora da definire, ma un management ben delineato”. Benedetto Giardina, sul Giornale di Sicilia, fa il punto sui dirigenti che lunedì 4 luglio, durante la conferenza di presentazione del City Group, erano presenti a “Renzo Barbera”.

Anche se non hanno preso la parola, allo stadio c’erano ovviamente i due dirigenti che hanno fatto sviluppare la trattativa fra la holding e i rosanero: Giovanni Gardini e Michele Centenaro. Come ha spiegato Ferran Soriano, CEO del City Group, non è stato ancora definito il Consiglio di Amministrazione, ma è molto probabile che Gardini ci sarà, nel ruolo di amministratore delegato.

Non sarà l’unico italiano: ci sarà anche l’avvocato Alberto Galassi, che si è soffermato sulla scelta degli inglesi di acquistare il Palermo. E, come riportato poco dopo la conferenza, alla conferenza c’erano anche Simon Cliff (consigliere generale City Group e presidente del Troyes) e il dirigente Omar Berrada.

Non spetterà a loro, comunque, occuparsi di campo: quello sarà il compito di Luciano Zavagno. Un compito che è iniziato già da giorni: l’ex calciatore ha svolto un summit di mercato con Baldini e Castagnini prima della conferenza, per prepararsi al mercato. Giardina conclude presentando gli ultimi due argentini: il dirigente Diego Gigliani e, infine, Nicolas de Montauzon, senior manager.

