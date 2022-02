MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Un’altra rimonta subita, l’unica nota lieta è Matteo Brunori“. C0sì Giovanni Mazzola parla ne Il Giornale di Sicilia della situazione del Palermo, entrato in un tunnel di risultati che fanno storcere il naso, con il suo attaccante che continua a fare gol, raggiungendo la doppia cifra grazie alla sua prima doppietta in rosanero.

Il calciatore adesso insegue il record personale di 17 reti in C, raggiunto nella stagione 2018/19 con la maglia dell’Arezzo. Quest’anno l’italo-brasiliano a quota 10, nel girone C è dietro solo a Moro (21), Antenucci (13) e Ferrante (12).

C’è inoltre un dato che fa riflettere sull’importanza del bomber: Brunori ha segnato 10 dei 31 gol complessivi del Palermo, in pratica 1/3 delle reti della squadra.

LEGGI ANCHE

PALERMO, OCCASIONE PERSA: NON SOLO L’ARBITRO È SCARSO

PALERMO, DAL 2° POSTO ALLA MEDIA PLAYOUT