“Il dilemma di Pergolizzi è Santana”. Questo il titolo dedicato al Palermo dal Giornale di Sicilia, che analizza i temi di formazione in vista della prima di campionato, le questioni di mercato e quelle relative al campo di Marsala (la capienza è stata portata a circa 5700 posti) e alla futura sede degli allenamenti dei rosanero.

MARSALA – PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI

Benedetto Giardina riparte però dal debutto in campionato e da una formazione che presenta il primo “dilemma Santana”: “I regolamenti sugli under rischiano di tenere fuori l’argentino dall’undici titolare, qualora il tecnico dovesse confermare quanto già visto contro il Geraci, ovvero l’utilizzo di Felici nel posto riservato ai classe 2001. Non che il Palermo abbia molte alternative”.

Gli altri 2001 sono infatti Fallani (che andrà in panchina) e Bechini, il cui impiego potrebbe portare ad un’altra esclusione eccellente, cioè uno tra Lancini, Crivello e Accardi (quest’ultimo a rischio esclusione). L’undici visto col Geraci potrebbe essere un indizio, ma la prova non è ancora arrivata visto che in molti si sono dedicati a un lavoro di scarico in vista degli ultimi allenamenti prepartita: qualche esperimento ma poco altro per Pergolizzi, che però sarà chiamato a risolvere presto il dilemma, con Rizzo Pinna che (in caso di Felici presente dal 1′) insidia fortemente Santana.

LEGGI ANCHE

MARSALA, STADIO OK: ECCO LA NUOVA CAPIENZA

PALERMO, OGGI LA PRESENTAZIONE DELLA MAGLIA PROVVISORIA

MARSALA – PALERMO, RIECCOCI VENT’ANNI DOPO