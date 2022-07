MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Mercoledì 20 luglio il Palermo partirà in trasferta per Bergamo: come ricorda Il Giornale di Sicilia il club rosanero raggiungerà il Pisa in Val Seriana per giocare la prima amichevole di un certo spessore della stagione.

Assieme alla squadra partirà pure Mirko Pigliacelli, nuovo acquisto del Palermo. Per il resto i rosa continuano il loro mercato: si punta a chiudere per Elia, mentre rimane vivo l’interesse per Nedelcearu.

