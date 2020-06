“Palermo, è caccia al bomber”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per parlare dei rosanero e delle prospettive di calciomercato, soprattutto in attacco, dove Floriano è l’unico sicuro della conferma e di avere una maglia da titolare (mentre sul fronte allenatore si fa sempre più calda la pista che porta al nome di Fabio Caserta).







Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, per Ricciardo e Sforzini l’addio è sempre più probabile: anche in caso di permanenza non ci sarebbero garanzie per un posto da titolare e Sagramola ha fatto loro intendere che solo il nuovo allenatore potrebbe chiedere la loro permanenza. Questo apre la “caccia” ad un centravanti a cui affiancare il giovane Lucca e che (oltre a non essere troppo in là con gli anni) possa garantire un bottino di reti in doppia cifra e fare la differenza.

Il quotidiano riporta tanti nomi di attaccanti che in passato hanno garantito a squadre del Sud almeno la doppia cifra: dalla coppia Corazza-Denis alla Reggina, passando per Paponi con la Juve Stabia; ma anche i 21 gol di Mazzeo nel 2016/17 a Foggia o quelli della coppia tutta palermitana Di Piazza – Saraniti a Lecce (10 e 14 reti nell’anno della promozione in B). “Nulla di strano se alla fine il Palermo andasse proprio a bussare alla porta di uno di questi bomber di categoria”, afferma Giardina.

