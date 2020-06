“Il Palermo trova la formula giusta“. Questo il titolo scelto dall’edizione Sicilia della Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul mercato dei rosanero sul fronte degli under. Dopo la conferma dello zoccolo duro, la dirigenza punta a quella dei giovani e alle squadre proprietarie dei rispettivi cartellini è stata fatta una proposta “innovativa” per i vari Kraja, Felici, Silipo, Langella, Peretti e Fallani.

Come riportato da Fabrizio Vitale, il Palermo non vuole più ricorrere ai prestiti (anche con diritto di riscatto) ma punta ad un tesseramento a titolo definitivo. Per ottenerlo ha proposto ai vari club come contropartita di non versare denaro ma invece garantire subito diritto di “recompra” entro uno/due anni e percentuale sulla eventuale futura rivendita da parte dei rosa.







La convenienza sarebbe per entrambe le parti: il club proprietario del cartellino non pagherebbe lo stipendio al giocatore in prestito. E il Palermo (oltre ad evitare un esborso immediato) potrebbe accedere anche ai contributi per la valorizzazione dei giovani in Serie C, garantiti solo per giocatori di proprietà.

