Il Palermo guarda già al futuro e anche se ancora non è ufficiale la promozione in Serie C molti giocatori sono già ai saluti; così come sono già certe alcune riconferme in vista del prossimo campionato.

Come riportato dal Giornale Di Sicilia, le certezze sono cinque: si tratta di Lancini e Martinelli (che al momento sono rientrati a casa) ma anche Pelagotti, Floriano e Crivello. Anche Martin e Accardi avrebbero buone probabilità di rimanere in squadra ma gli altri restano in dubbio. L’obiettivo del club è tentare di trattenere per almeno un altro anno i vari Peretti, Felici e Langella, tutti a fine prestito e rientrati nelle loro città salutando i tifosi. Per loro, così come Silipo, Sagramola discuterà con le società di appartenenza.







Capitolo Ricciardo: l’attaccante ha incontrato Sagramola e l’intenzione della società sarebbe quella di rimettere ogni decisione al nuovo allenatore, ma dietro alla risposta si celano parecchi dubbi e per lui l’addio potrebbe essere già scritto (a prescindere dal nome del nuovo allenatore / si farà un tentativo per Boscaglia ma non mancano le alternative).

