“Regione in crisi, Sos Sicilia”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per un articolo, che occupa quasi interamente pagina 25 dell’edizione nazionale di oggi e riporta tensioni, ansie e incertezze del calcio siciliano e dei suoi tre club più rappresentativi (Palermo, Catania e Trapani), riportando le crepe all’interno del club rosanero.

A ricostruire la situazione dei tre club e i rispettivi (diversi) problemi è Fabrizio Vitale, che racconta come il calcio siciliano si interroghi sul proprio futuro: “Qui il calcio da anni ormai sta diventando una storia di carte bollate in barba a un’antica tradizione che ha visto questa regione protagonista anche nelle zone alte della Serie A. Nella terra in cui nel passato recente sono approdati i talenti come Pastore, Cavani, Dybala e Ilicic, che ha prodotto campioni come Schillaci, in cui sono state vissute stagioni esaltanti a caccia di un posto in Europa in cui Palermo, Catania e Messina si davano battaglia in derby infuocati, oggi si assiste a una lotta per non scomparire”.







Il futuro di Catania e Trapani è in bilico e (si legge) anche il nuovo corso del Palermo riesce a proporre qualche crepa all’interno di un sodalizio nuovo di zecca con le dimissioni dalla carica del vicepresidente Tony Di Piazza. Una situazione di rottura che evidenzia una confusione nei ruoli: “A Palermo ci si interroga sulle conseguenze di un gesto che potrebbe inficiare un progetto triennale per riportare la squadra in A e che in questa stagione ha visto inserire il primo tassello”.

