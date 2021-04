“Il Palermo prepara il terreno per il rientro di Lucca“. Queste le parole utilizzate da Benedetto Giardina, che ne Il Giornale di Sicilia parla delle possibilità di rientro dell’attaccante rosanero in vista dei playoff.

La situazione ideale, scrive il quotidiano, sarebbe quella di vedere Lucca mettere minuti nelle gambe nelle ultime due partite della stagione regolare, per far sì di affrontare gli spareggi al massimo della forma. Viste gli incontri con Cavese e Virtus Francavilla, sulla carta abbordabili, lo scenario potrebbe prendere ancora più piede. Per la penultima giornata la presenza è difficilissima, ma dei minuti alla 38a giornata non sono affatto esclusi.





Nell’edizione odierna del giornale si parla anche dell’infortunio di Almici, della fuoriuscita di una positività tra i calciatori del Palermo e del problema legato ai gol presi nell’ultimo quarto d’ora.

