“Palermo, è l’ora della rivincita. Con il Frosinone vale doppio”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina dedicata ai rosanero e ai temi della giornata di campionato che li mette di fronte ai ciociari (con uno sguardo però anche al viaggio a Manchester).

Carlo Brandaleone sottolinea il sentimento dei tifosi rosanero, molti dei quali (scrive) “ritengono che vincere oggi a Frosinone sia importante per ‘vendicare’ la beffa del 16 giugno del 2018 […]. Vissero quella sconfitta come un oltraggio, ma a nostro modo di vedere la gara di oggi ha un significato più concreto“. Per il Palermo può essere infatti un test (contro una squadra ambiziosa) per misurare i progressi e capire le proprie ambizioni – si legge -, per capire se può aspirare a qualcosa di più di una “onesta salvezza”.

Per il quotidiano, il Palermo si presenta con lo stesso undici che ha battuto il Genoa (ma con un Valente in meno vista l’assenza precauzionale per un problema muscolare). Proprio Valente sarà oggetto di nuove valutazioni in vista della sua eventuale convocazione per il mini-ritiro Manchester. Un mini-ritiro di 5 giorni che potrebbe chiudersi anche con un test contro una squadra di Premier League o di Championship.

