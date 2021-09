MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Dopo cinque partite poco esaltanti con il Campobasso ci aspettiamo qualcosa di diverso“. Così Carlo Brandaleone scrive ne Il Giornale di Sicilia, sottolineando come sia giusto avere pazienza nei confronti di Giacomo Filippi, “a patto che sappia trarre le conclusioni giuste”.

Come annunciato in conferenza stampa, il tecnico rosanero farà turnover in alcune zone del campo, ma non troppo dato che la vittoria contro il Campobasso è fondamentale.

Per i rosa si tratta della quinta matricola affrontata nelle prime sei giornate di campionato e fin qui i punti raccolti sono solamente 5 con una sola vittoria arrivata proprio quando la neopromossa (in questo caso il Latina) è stata affrontata in casa.

