Il Palermo affronterà il Campobasso con un unico obiettivo: quello di vincere. Dopo il match con il Monterosi per Filippi è stata registrata per la prima volta una statistica negativa: come riporta Il Giornale di Sicilia, mai i rosa del tecnico di Partinico si erano trovati in una posizione in classifica fuori dai playoff.

Il Palermo proverà subito a tornare tra le prime dieci con una vittoria contro il Campobasso, che però ha dimostrato di sapersi comportare bene in trasferta: tutti i 5 punti conquistati in campionato sono arrivati lontano da casa, nei campi di Juve Stabia, Avellino (pareggi) e Viterbese (vittoria).

Il Campobasso viene dal curioso episodio accaduto nel match contro la Fidelis Andria, che ha suscitato la curiosità di moltissimi tifosi e i complimenti del presidente Ghirelli per il gesto di fair play.