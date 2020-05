Tempo di valutazioni in casa Palermo. La Serie C è sempre più vicina (in settimana dovrebbero arrivare i verdetti su promozioni e ripescaggi) e per i rosa, riporta Il Giornale di Sicilia. è arrivato il momento delle conferme. Quali calciatori resteranno per il prossimo anno?

Sono troppi gli attaccanti che il Palermo ha al momento in rosa: Ricciardo, Sforzini, Ficarrotta, Santana, Floriano, Felici, Lucera, Silipo, Lucca. Certamente non tutti saranno confermati. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, Ricciardo e Sforzini sarebbero quelli con il posto più a rischio.







Più verso la conferma calciatori come Accardi e Mauri, sul quale come resta un grande punto interrogativo. Entrambi relegati per la maggior parte della stagione in panchina, il palermitano in C non avrà la regola degli under ‘contro’ e potrà essere utilizzato di più; il futuro dell’argentino invece dipende molto da quello di Martin, a causa di un dualismo che lo ha visto più volte perdere il posto negli undici.

