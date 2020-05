Il Palermo è pronto a tornare a muoversi. Il progetto per il centro sportivo, rallentato dalle restrizioni dovute all’emergenza, è sempre stato prioritario e la società aspetta il via libera per gli spostamenti da un comune all’altro per tornare subito a Torretta.

Come riportato da Il Giornale Di Sicilia, le ambizioni di avere l’impianto entro il 2020 sono state spazzate via dalla pandemia. A meno di ricadute per il paese, l’ambizione rimane adesso quella di iniziare i lavori entro la fine dell’anno.







E una volta conclusa la trattativa per l’acquisizione del terreno, potranno cominciarne molte altre, legate questa volta ai rinforzi per la squadra, che in tutta probabilità, dovrà giocare la Serie C. Da protagonista.

