Le ambizioni del Palermo non si fermano certamente alla prima squadra. L’approdo dei rosa in Serie C, riporta il Giornale di Sicilia, comporterebbe degli importanti cambiamenti anche per il settore giovanile.

L’under 19 non sarà più Berretti, ma potrebbe giocare il campionato ‘Primavera 4‘ che insieme al ‘Primavera 3’ ospiterà squadre di Lega Pro, e andrà ad affiancarsi agli due gironi già esistenti e che contano squadre di Serie A e B.







Importanti novità anche per allievi e giovanissimi, che passerebbero a disputare i campionati nazionali. Non ultimo per importanza il progetto legato alla scuola calcio, sul quale sono a lavoro Rinaudo e Argento.

