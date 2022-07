MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Oltre al presidente Mirri, sono tutti uomini del City Group quelli che comporranno il Consiglio di Amministrazione del Palermo. Benedetto Giardina, sulle pagine del “Giornale di Sicilia”, riporta alcuni dettagli sul nuovo assetto societario, spiegando che nel CdA sono stati nominati tutti con la carica di consiglieri.

Emerge però un dettaglio importante dal verbale di assemblea: il City Group (che come già scritto possiede l’80% delle quote) ha la possibilità di nominare cinque consiglieri. Manca dunque uno slot, anche se non è sicuro che la holding inglese decida di usarlo.

Giardina, poi, spiega che il ruolo di amministratore delegato toccherà probabilmente a Diego Gigliani; mentre il ruolo di Giovanni Gardini, fondamentale nella trattativa Palermo-City Group (ma che non è stato inserito nel CdA), sarà quello di direttore generale. Infine, la vice-presidenza potrebbe andare all’avvocato Alberto Galassi.

