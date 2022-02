MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Per il Palermo è iniziata un’altra partita, quella dei rinnovi di contratto“. Così Giovanni Mazzola parla ne Il Giornale di Sicilia della precaria situazione che riguarda diversi calciatori rosanero.

Castagnini è stato chiaro: il rinnovo va meritato sul campo. I calciatori in scadenza sono: Pelagotti, Marconi, Lancini, Accardi, Odjer, Dall’Oglio, Floriano e Valente.

Poi ci sono le situazioni legate ai prestiti: nei contratti di Brunori e Perrotta non esiste una clausola di diritto di riscatto e a fine stagione torneranno nei loro rispettivi club (Juventus e Bari). Diritto che invece è presente negli accordi presi per Soleri, Damiani e Fella (per quest’ultimo diventa obbligo nel caso di promozione).

