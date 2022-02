MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È stato uno degli argomenti nella presentazione di Silvio Baldini come nuovo allenatore del Palermo: le prestazioni della squadra in trasferta devono migliorare. A Catanzaro un buon punto di partenza, ma la vittoria manca da troppo tempo: come ricorda Il Giornale di Sicilia, il Palermo non vince lontano dal Barbera da 90 giorni.

Era il 7 novembre quando i rosa sono riuscivano a battere la Fidelis Andria. L’unica altra vittoria in trasferta è arrivata contro la Vibonese: le due squadre sono penultima e ultima nel girone C di Serie C.

La vittoria passa anche dai gol: il Palermo ha il quarto peggior attacco esterno con sole 8 reti, oltre che la quinta miglior difesa con sole 13 subite.

LEGGI ANCHE

PALERMO, PARTIRE È UN PO’… SOFFRIRE