GdS – “Palermo, in sette (forse) tornano a casa”

Fari puntati sui prestiti. Il Palermo in sede di mercato dovrà gestire anche quei giocatori in prestito in altri club che, con formule diverse, sono circa dieci.

I principali per far cassa sarebbero Saric, Graves e Aurelio. Il primo ha un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto col Cesena che dovrebbe versare poco meno di un milione per accaparrarselo. Secondo il Giornale di Sicilia, Graves – che ha militato quest’anno nel Pec Zwolle – avrebbe maggiori chance di restare.

Discorso diverso per Aurelio che con lo Spezia sta ancora giocando i playoff: per lui il riscatto è fissato a circa un milione e mezzo. Faranno ritorno dal prestito secco anche Peda, Appuah, Corona e Nespola “che hanno militato rispettivamente in Juve Stabia, Valenciennes (terza serie francese), Pontedera (Serie C) e Flaminia (Serie D)”, si legge. Salutano Damiani, Stulac e Fella.