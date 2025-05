Pescara in semifinale playoff, Baldini esulta: “L’ho detto, ci credo da sempre”

Silvio Baldini l’ha sempre detto: il ‘suo’ Pescara sarebbe arrivato fino in fondo ai playoff di Serie C. La corsa della squadra, sin qui, è stata inarrestabile: contro la Vis Pesaro sono arrivate due vittorie e ora sarà semifinale contro l’Audace Cerignola.

Dopo la vittoria casalinga contro la squadra di Stellone, Baldini esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato: “Ci sono ancora quattro partite per arrivare alla finale, come ho sempre detto io ci credo perché vedo i miei calciatori che sono consapevoli della propria forza. Sarà dura ma siamo abituati alla sofferenza ed essere squadra”.

“Io voglio godermi la vita e vivere per vincere – continua – . I tifosi ci hanno aiutato. Ora serve fare uno step in più per andare a prenderci la finale, comunque un vantaggio può essere giocare la seconda partita in casa. Tutte le cose si sono allineate affinché possiamo arrivare fino in fondo”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, SBARCANO IN FORMA E POI SI PERDONO

PALERMO, LA TERZA PUNTATA DEL PAGELLONE