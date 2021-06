MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un nome che la piazza di Palermo conosce bene. La Spal pensa a Roberto Boscaglia per la prossima stagione come riportato dal Giornale di Sicilia. Dopo l’esonero dello scorso febbraio e l’avvicendamento di Filippi nella panchina rosa, il tecnico gelese è ancora sotto contratto.

Per questo motivo la società di viale del Fante segue con interesse la trattativa, così da poter alleggerire il monte ingaggi. In realtà Boscaglia non era la prima scelta del club di Ferrara: si era infatti pensato a Christian Bucchi ma le quotazioni dell’ex allenatore rosanero salgono sempre più.

Tagliare lo stipendio di Boscaglia permetterebbe al Palermo di rifiatare economicamente, visto che è ancora sul libro paga della dirigenza rosanero. Ma il tecnico dovrà trovare prima una nuova destinazione prima dato che il presidente in conferenza ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali incontri per la risoluzione.

