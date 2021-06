MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Sono in totale quindici i calciatori confermati nel Palermo. Ma per arrivare a 24, come da richiesta in base alle liste, servono ancora nove pedine. Questo il tema del Giornale di Sicilia di oggi. Bisognerà quindi agire sul mercato o operare conferme per completare quella che comunque è già una base di partenza.

Pelagotti in porta verrà confermato. Accardi, Lancini, Peretti e Marong sono punti fermi in difesa. Così come Doda, Almici e Valente sulle fasce. A centrocampo Martin in scadenza il 1 luglio saluta e restano sicuri di un posto Luperini, De Rose e Odjer. Bisognerà invece agire sull’attacco: i contratti di Kanoute e Floriano scadono a giugno 2022. Broh non dovrebbe essere in uscita: il suo accordo è valido fino al 2023.

Somma pronto ai saluti – come affermato anche da Castagnini in conferenza -. Il difensore non ha convinto e ha un contratto oneroso. Marconi, invece, ha varie richieste e in mancanza di un rinnovo la sua cessione diventa sempre più concreta. Infine, in bilico le posizioni dei due palermitani Crivello e Saraniti, così come quella di Santana ancora da decidere. Una squadra da costruire quindi, con doppioni che mancano in porta, sull’esterno sinistro, sulla trequarti e due a testa tra centrali di difesa e centravanti.

LEGGI ANCHE

SERIE C, FILIPPI CONFERMATO… E GLI ALTRI? IL PUNTO SULLE PANCHINE NEL GIRONE C