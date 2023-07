MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Si accende il mercato del Palermo, soprattutto per quello che riguarda i colpi in uscita. Sul Giornale di Sicilia si parla di cinque cessioni che per i rosa potrebbero arrivare a stretto giro di posta.

La Triestina punta con più decisione su Damiani e Broh. Per il primo è partita la sfida con il Vicenza e c’è stato un rilancio, per il secondo si è riacceso l’interesse.

Altro giocatore che ha mercato in C è Corona (qui i dettagli). Il Taranto ha avviato un sondaggio per Fella, Silipo attende la mossa dell’Audace Cerignola mentre valuta altre piste.

Nesuna trattativa per Soleri che però può lasciare la Sicilia con la giusta richiesta: al suo posto il quotidiano parla di Rivas, con Mancuso che si sposterebbe al centro dell’area, o La Mantia. Sempre in entrata tutto fermo per la situazione terzino e non è escluso che spunti un altro nome sul taccuino.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SI ENTRA NELLA FASE CLOU DEL RITIRO

PALERMO, L’INFORTUNIO DI MANCUSO COMPLICA I PIANI: CACCIA ALL’ESTERNO

PALERMO, IL DATO DEGLI ABBONAMENTI AGGIORNATO

MARCONI: “SERIE A? COL CITY GROUP E’ SOLO QUESTIONE DI TEMPO”