“Il Palermo lascia due punti a Bari. E li lascia negli ultimi minuti”. Queste le parole che iniziano la disamina di Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia. I Rosanero “sprecano” il doppio vantaggio iniziale sui biancorossi, ottenuto con una gara di livello giocata in dieci per una parte a causa dell’infortunio di Almici.

Il difensore è stato costretto a lasciare il campo e Filippi aveva già effettuato tutti i cambi. I rosa in dieci hanno avuto problemi a resistere all’avanzata del Bari. “Per la seconda trasferta di fila in Puglia il Palermo si fare recuperare allo scadere”, si legge nel giornale di oggi. In ogni caso i rosanero hanno giocato una partita intensa, con grinta e dinamismo.





Per i biancorossi, invece, la cura Carrera non sembra dare i risultati sperati e anche il terzo posto ormai è stato perso in favore del Catanzaro. Qualcosa non funziona quindi. Il Palermo invece, dopo la prova “super” sostenuta contro il Bari, ha dimostrato che può essere una spina nel fianco per molte squadre nei playoff.

LEGGI ANCHE

BARI PALERMO 2 – 2, LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA