“A Messina sarà… come al Barbera”. Questo il titolo in evidenza sulla pagina sportiva del Giornale di Sicilia, che introduce i temi della sfida fra l’FC Messina ed il Palermo, a caccia del pokerissimo in un impianto che vedrà paradossalmente più tifosi ospiti che locali, nonostante di fronte ci sia forse il Messina più “ricco” e ambizioso, quello di Rocco Arena.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FC MESSINA – PALERMO

Carlo Brandaleone sottolinea anche quest’aspetto nella sua introduzione alla gara: “Non si giocherà al Barbera ma quasi. E se come sembra i tifosi del Palermo oggi allo stadio San Filippo saranno più di quelli della squadra locale (circa mille rosanero la stima del quotidiano, ndr.) tutto verrà più facile alla squadra di Pergolizzi, che ha l’occasione di vincere e provare la prima piccola fuga”.

Un Palermo che sta dando segnali di crescita sul fronte del gioco e della condizione atletica e però dovrà fare a meno di Santana (come annunciato ieri da Pergolizzi) proprio quando sembrava aver raggiunto una buona forma: occasione dal 1′ dunque per il palermitano Ficarrotta dopo la sua scelta di lasciare Marsala per accettare la corte dei rosanero… a meno che Pergolizzi non ci ripensi e scelga un 4-3-1-2. Di fronte una squadra guidata dagli esperti Giuffrida e Carbonaro, ma anche uno stadio che si preannuncia praticamente vuoto (rosanero a parte).

