GdS – “Palermo, problemi mai risolti: è già il momento delle riflessioni”

“Questa seconda sconfitta casalinga è anche peggiore della prima con la Salernitana, perché rimette a nudo vecchi problemi che sembravano in via di risoluzione”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia analizza il k.o. del Palermo col Cittadella.

La classifica è impietosa: il Palermo è ottavo, a 11 punti dalla capolista Pisa, ma anche a -9 e -8 da Sassuolo e Spezia, che sono attualmente sul podio. I rosa stanno camminando piano. La sconfitta col Cittadella è dura da digerire, perché è maturata al termine di una partita dominata. Un k.o. che è la fotografia di questo Palermo.

Una squadra che non riesce a trovare continuità, nemmeno nel corso della stessa partita. E questo è un vecchio problema che non è mai stato risolto e che il Palermo si porta dietro dall’anno scorso. Non c’è da stupirsi, la maggior parte dell’organico è lo stesso di un anno fa.





Se il Palermo vuole davvero cambiare rotta, urgono riflessioni. Da parte di tutti, ovviamente. Giocatori, Dionisi e anche la società: se i risultati continueranno ad arrivare a singhiozzo e qualcuno continuerà a tradire le attese, sarà giusto attingere dal mercato.

