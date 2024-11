Perinetti: “Il Palermo delude. La mancanza di vittorie al “Barbera” è allarmante”

Giorgio Perinetti, storico ex dirigente del Palermo, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, esprimendo il suo pensiero sulla situazione dei rosanero, reduci da una pesante sconfitta casalinga contro il Cittadella.

“Pisa capolista? Inzaghi è un veterano della B. Siamo abituati alle sue partenze lanciate e la vittoria di Cremona segna una supremazia. Poi c’è lo Spezia con i fratelli Esposito che sono nettamente maturati ed è una squadra ben assemblata da D’Angelo. Sorprende l’altalena della Cremonese che ha un organico importante e delude il Palermo che è forte ma non riesce a prevalere al “Barbera” e questo è allarmante”, afferma.

Sul suo futuro, dice: “Il telefono squilla. Per ora lo lasciamo squillare, fa piacere e non credevo che avvenisse così presto. Ma al momento voglio resettare, per ripartire con calma”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, FARE GOL È UN PROBLEMA