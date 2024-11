Nikolaou al CorSport: “Col Cittadella una giornata storta. C’è ancora tempo per arrivare al nostro obiettivo”

Parla Dimitrios Nikolaou. Il difensore del Palermo è stato intervistato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport e ha parlato del momento dei rosanero, reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il Cittadella.

“Domenica abbiamo dominato la partita e creato tantissimo, però non è arrivato il gol e abbiamo perso sulla loro unica occasione. Noi cerchiamo in ogni gara di portare in campo il lavoro dell’allenamento ma ci stanno le giornate storte. La nostra forza deve essere insistere su quanto stiamo facendo, migliorare gli aspetti negativi e mantenere l’idea di poter vincere contro ogni avversario”, afferma.

Sulla distanza già considerevole dalle prime, dice: “Bisogna pensare gara dopo gara. Ora ci sarà Frosinone, dobbiamo andare a vincere. Siamo a novembre, il campionato finisce a fine maggio; di tempo ce n’è per arrivare al nostro obiettivo, quello indicato dalla società (fare meglio del sesto posto dello scorso anno, n.d.r.)”.





Nikolaou parla anche delle problematiche che questo Palermo si porta dall’anno scorso: “Quanto successo nella passata stagione non pesa nello spogliatoio. La mia sensazione è diversa. È vero che abbiamo perso in casa ma tutti sappiamo che il nostro stadio è stato e sarà sempre una forza che ci spinge; impossibile pensare che giocare al “Barbera” ci provochi timore, semmai è il contrario”.

