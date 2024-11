Repubblica – “La crisi del Palermo allontana la A e tradisce l’amore dei tifosi”

“Il Palermo ti fa pensare che anche quest’anno in Serie A ci andiamo l’anno prossimo“. Così scrive Massimo Norrito, che sulle pagine di Repubblica commenta la sconfitta dei rosa contro il Cittadella.

Undici punti di distacco dalla prima dopo dodici turni sono tantissimi e anche chi vive di passione rosanero, come la gente che domenica era allo stadio, si è stufata. Lo si è sentito con i fischi a fine partita e lo si è visto con le chiazze vuote sugli spalti che, in maniera inversamente proporzionale rispetto al distacco dalle prime, sono sempre più evidenti partita dopo partita.

Il calcio è questo: puoi essere una società all’avanguardia, ma il giudizio finale dipende sempre da quei cinque centimetri che dicono se la palla è entrata in porta o è uscita fuori. E, purtroppo, per ora la palla va più fuori che dentro e da questo scaturisce una classifica deficitaria – così come ha ammesso lo stesso Dionisi – un Palermo che insegue le dirette concorrenti per la promozione e un malcontento che cresce ogni partita di più.





