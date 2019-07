“La Figc libera tutti… tranne i giocatori del Palermo“. Così scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia per sottolineare la situazione dei rosanero che ancora non hanno ricevuto il via libera dalla Federazione per firmare con altre squadre.

Il motivo è che il club controllato da Sporting Network ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per la mancata iscrizione al campionato di Serie B.

Per i Tuttolomondo è l’ultima spiaggia, almeno in sede sportiva. La mossa successiva è il Tar del Lazio. I giocatori, quindi, dovranno attendere la sentenza del Collegio.

Molti dei rosanero hanno già trovato accordi con le future squadre, ma ancora non ci può essere niente di ufficiale, deve prima arrivare il comunicato degli svincoli d’autorità della Figc.

