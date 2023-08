MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo è pronto a mettere in atto il piano B. Il calciomercato dei rosa prende una piega inaspettata: le trattative per Morutan (QUI i dettagli) e Prati (QUI i dettagli) si complicano, così il d.s. Leandro Rinaudo lavora sulle alternative.

Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che l’alternativa più immediata a Morutan è Rigoberto Rivas, esterno offensivo di proprietà della Reggina. La difficile situazione del club calabro, però, complica la situazione: bisognerà aspettare il Consiglio di Stato – giorno 29 agosto – perché la FIGC ha deciso di aspettare l’ultimo grado della giustizia ordinaria per operare gli eventuali svincoli d’autorità.

A centrocampo, se Prati dovesse andare al Cagliari, bisognerebbe studiare nuove soluzioni mentre in difesa, per la fascia sinistra, il nome preferito è Niccolò Corrado. Servono due milioni per ‘strapparlo’ alla Ternana ma sul giocatore è forte la concorrenza della Serie A, con Genoa e Sassuolo in prima fila.

