GdS – “Prima le uscite, poi gli acquisti: il Como in pressing su Diakité”

Chi arriverà e chi andrà via in questo mercato di gennaio? Se lo chiedono i tifosi del Palermo che dopo un torneo a inseguire attendono un segnale dal City Group.

Intanto, potrebbe esserci un buco da colmare nel ruolo di terzino. Buttaro è in uscita e fuori dal progetto da tempo, ma spaventa maggiormente il possibile addio di Diakitè. Il maliano ha destato l’interesse del Como in A e, nonostante sia un protagonista, non è incedibile.

Servirà però il giusto conguaglio economico. Da valutare anche Nedelcearu, in scadenza a giugno, e Peda per cui potrebbe comparire un prestito in C o in Polonia.





A centrocampo sarà probabilmente addio con Saric mentre Gomes attraverso l’agente ha mostrato voglia di A. Infine, il capitolo Brunori. Difficilmente, con De Sanctis e Dionisi, il capitano del Palermo resterà in rosanero. In caso contrario, non è esclusa una sua permanenza”, scrive il Giornale di Sicilia.