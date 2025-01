È morto Aldo Agroppi, ex Torino e Fiorentina: aveva 80 anni

Il mondo del calcio piange Aldo Agroppi, ex allenatore di Fiorentina, Pisa e Perugia, scomparso all’età di 80 anni nella sua Piombino. Da calciatore, ha legato il suo nome soprattutto al Torino, con cui ha giocato tra il 1967 e il 1975, collezionando oltre 200 presenze e vestendo la maglia della Nazionale italiana in cinque occasioni.

Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando squadre come Pisa, Perugia, Padova, Fiorentina, Ascoli e Como. Il suo ritorno ai Viola nel 1993 segnò l’ultima esperienza in panchina, prima di diventare un apprezzato commentatore televisivo. Ricoverato all’ospedale di Piombino per una polmonite, Agroppi lascia un vuoto nel mondo del calcio.

Agroppi aveva il cuore Toro, un simbolo che lo accompagnò per tutta la vita. Cresciuto nel Piombino, fu il Torino a credere in lui quando aveva solo diciassette anni. Esordì in Serie A il 15 ottobre 1967, lo stesso giorno della tragica morte di Gigi Meroni, un evento che lo segnò profondamente. Da ragazzo tifava Juventus e imitava Omar Sivori giocando con i calzettoni abbassati, ma l’ingresso nello spogliatoio del Filadelfia cambiò tutto. Le immagini del Grande Torino e il ricordo di Superga lo conquistarono, trasformandolo in un granata fedele e determinato per tutta la carriera.





Centrocampista difensivo instancabile, Agroppi vinse due Coppe Italia con il Torino, formando un gruppo affiatato con compagni come Lido Vieri e Giorgio Ferrini. Da allenatore, raggiunse successi importanti, portando il Pisa in Serie A e guidando la Fiorentina fino al quarto posto. Indimenticabile il 2 – 0 contro la Juventus, festeggiato con un’esultanza provocatoria rivolta al presidente Boniperti. Tuttavia, non mancarono momenti difficili, come le tensioni con Antognoni, che lo portarono persino a scontri fisici, affrontati senza mai tradire il suo carattere combattivo.

Conclusa la carriera da allenatore, Agroppi si dedicò alla televisione, diventando un commentatore pungente e divisivo. Celebri le sue discussioni con Marcello Lippi e le opinioni mai banali. Appassionato di musica, collezionava vinili e frequentava il suo ristorante a Firenze, dove continuava a infiammarsi nelle discussioni calcistiche. Rimase sempre legato alla sua Piombino, che definiva “il posto più bello del mondo”.

