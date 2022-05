MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Pubblico record e imbattibilità, il Palermo ha pure l’arma Barbera”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina dedicata ai rosanero alla vigilia del match di ritorno contro la Triestina (primo turno nazionale dei playoff di Serie C), tra notizie di campo e numeri che fanno ben sperare.

Benedetto Giardina sottolinea come il Palermo punti a far valere anche ai playoff la legge del “Barbera“: nessuna sconfitta in stagione regolare (l’ultima – contro la Juve Stabia – risale a 14 mesi fa) e una striscia aperta di 25 partite consecutive interne senza sconfitte (il record rosanero è di 29 e risale alla Serie A 2009-10). Il tutto mentre la “marea rosa” avanza: già superata ufficialmente quota 26 mila biglietti venduti (con Curva Nord esaurita e anche Montepellegrino quasi sold-out) e 30 mila tagliandi nel mirino (che sarebbe un record per i rosanero in Serie C).

Focus del quotidiano anche su due protagonisti del match di andata: Floriano entra nel club dei “doppiettisti” (insieme a lui Brunori, Luperini e Fella), mentre Massolo punta alla riconferma in porta nonostante il definitivo rientro a disposizione di Pelagotti.

