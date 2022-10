MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo si fa rimontare due gol ma non è un punto da gettare via“. Così Carlo Brandaleone commenta ne Il Giornale di Sicilia il pareggio rosanero nel match casalingo contro il Pisa.

Un risultato sicuramente deludente per come si era messa la partita: nel quotidiano viene raccontata la cronaca del match, dal vantaggio rosanero, fino al 3 – 1 per poi arrivare al pareggio finale (con brivido).

Presenti nell’edizione odierna del giornale anche le dichiarazioni dei protagonisti e le pagelle del match.

