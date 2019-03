Sono almeno cinque i pretendenti per il Palermo. Dario Mirri, tornato in città, è ancora a lavoro per far valere l’opzione e per trovare la quadra. La soluzione più accreditata è quella del gruppo capitanato a Preziosi, ma ancora non c’è nulla di fatto.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riassume tutti i passaggi delle trattative e delle chiamate che Mirri ha dovuto gestire negli ultimi giorni. Per Preziosi la strada si è fatta in salita: il patron del Genoa sta cercando di riunire una cordata di imprenditori per non figurare come parte attiva ma ancora il gruppo non si è composto.

Raffaello Follieri si è fatto vivo di nuovo, ma alla solita richiesta di garanzie bancarie si sarebbe fatto da parte. Anche un gruppo cinese ha contattato Mirri, ma è stato solo un piccolo sondaggio. Giardina scrive che “una richiesta sarebbe stata avanzata persino da Frank Cascio, senza successo“.

Tra cinque giorni scade l’opzione e in caso negativo la patata bollente passa alla coppia Foschi – De Angeli. Rimarrebbe la pista che porta a York Capital, che aspetta il defilarsi di Mirri, e a Vincenzo Macaione, che sta cercando di trovare un finanziatore solido.

