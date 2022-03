MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo non perde in casa dal 7 marzo 2021, dalla sfida con la Juve Stabia finita 2 – 4. È da questo dato che inizia l’analisi di Benedetto Giardina, che sulle pagine del Giornale di Sicilia sottolinea che sono 22 i risultati utili consecutivi al “Renzo Barbera” prendendo in considerazione tutte le gare ufficiali tra Serie C, playoff e Coppa.

Al “Barbera” il cammino dei rosanero è stato inarrestabile e può continuare. Gli uomini di Baldini hanno almeno altre quattro partite per ritoccare la striscia di risultati utili consecutivi e avvicinarsi al record storico del club.

Il primato assoluto è di 29 risultati utili consecutivi e risale al periodo 2009/10, in Serie A, dal primo Palermo di Ballardini a quello di Delio Rossi. De Rose e compagni, quindi, per battere questo record, devono riuscire ad andare il più possibile nei playoff.

