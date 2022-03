MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo, tra le mura amiche, continua il suo cammino netto e convincente. Il problema, come è noto da mesi, è in trasferta e la prossima sfida, contro l’Avellino, è ancora una volta decisiva non tanto per la classifica ma come test-personalità in vista dei playoff.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che uno dei problemi del Palermo da trasferta è in difesa. I rosanero, nelle ultime tre gare fuori casa, hanno subito gol al primo tiro nello specchio della porta. Serve quindi più attenzione dietro, ma soprattutto personalità nell’approccio alla partita.

Il principale aspetto da sottolineare, infatti, è quello della mancanza di carattere per poter gestire momenti difficili che in trasferta sono più frequenti. La sfida con l’Avellino (quarto e a quattro punti dal Palermo) è decisiva proprio in questo senso.

I rosa dovranno sfoderare una prestazione all’altezza e tornare a casa con punti, sia per accorciare in classifica che per dare una svolta alla stagione soprattutto in vista dei playoff, quando serviranno prestazioni importanti anche lontano dal “Renzo Barbera”.

