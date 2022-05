MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“L’esordio del Palermo nei playoff di Serie C è un segnale chiaro per Padova, Reggiana e Catanzaro“. Benedetto Giardina sottolinea ne Il Giornale di Sicilia come il club rosanero sia stato quello che meglio abbia disputato l’andata del primo turno nazionale rispetto alle altre teste di serie in campo.

Il Palermo ha fatto meglio sia di Cesena (che ha vinto 1 – 2 ma ha rischiato grosso con il Monopoli) che di Entella, addirittura sconfitto a Foggia. Delle tre, più blasonate rispetto alla Feralpisalò e al Renate, a stupire è stato il Palermo a cui vanno concesse le imprecisioni nei minuti finali.

