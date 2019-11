“Il Palermo contro il Palermo”. Con questo gioco di parole, Riccardo Arena introduce sul Giornale di Sicilia le notizie relative alle vicende giudiziarie del vecchio club rosanero (oggi dissolto) e la decisione della curatela fallimentare di costituirsi parte civile contro gli ex amministratori.

Il riferimento è al procedimento in cui sono coinvolti 6 tra ex amministratori, ex sindaci e stretti collaboratori di Maurizio Zamparini (già a giudizio da solo, invece, con rito immediato): tra le varie accuse, quelle di falso in bilancio, false comunicazioni alla Covisoc e autoriciclaggio. Proprio quest’ultima accusa ha permesso alla curatela di costituirsi in giudizio. La vicenda è sempre quella legata all’affare Mepal-Alyssa, la cessione del marchio e la gestione dei conti: qualora il Gup decidesse per il rinvio a giudizio, il processo a Zamparini e quello agli altri 6 accusati potrebbero essere riuniti.

Sempre sul Giornale di Sicilia, spazio anche al calcio giocato: dalle parole di Pergolizzi alle ultime notizie dal campo in vista della trasferta contro il Giugliano e un’intervista a Campilongo, doppio ex della partita.

