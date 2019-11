Giugliano – Palermo vista da Salvatore Campilongo. Il doppio ex della partita, intervistato dal Giornale di Sicilia dice la sua sulla sfida di domenica, tra ricordi del passato e un appunto sul campo dei campani (il “Vallefuoco” di Mugnano).

LA SCOMMESSA DI DODA: “ORA MI PRENDO LA A CON IL PALERMO”

Intervistato da Benedetto Giardina sottolinea: “Il Giugliano ha una squadra giovane che gioca un buon calcio, anche se domenica ha perso a Torre Annunziata, ma lì ci può stare. Stanno facendo un buon campionato, soprattutto in casa, dove hanno sempre vinto. Tra l’altro, giocano in un campo un po’ piccolo. Diciamo che è un campo molto raccolto, dai. È un po’ stretto ed è in erba sintetica, in più gli spalti sono attaccati al campo e ci sarà anche una bella cornice di pubblico”.

Ma avverte: “Credo che possa essere l’arma in più per il Giugliano, ma il Palermo è una grandissima squadra, costruita per vincere. tanno facendo un campionato importante. Hanno giocatori straordinari, di categoria superiore, ma so per esperienza che in Serie D non basta solo questo. Il Palermo però ha elementi di alto livello, specie qualcuno che conosco bene. A chi mi riferisco? A Sforzini. Mi sono sentito con lui di recente, siamo sempre in contatto. Nando è come un figlio per me”.

E in chiave amarcord racconta: “I Cinque gol al Lecce? I palermitani sono stati straordinari con me, quel primato mi ha permesso di entrare nella storia del Palermo. Zamparini? L’ho avuto come presidente a Venezia e non potevo aspettarmi questa fine. Quando si sentivano certi discorsi negli ultimi anni, non ne ero convinto. Invece è stata la realtà e mi spiace molto”.

