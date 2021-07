MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Genoa e Stubai si affronteranno nell’amichevole pre campionato a Neustift in Austria. Ma dove seguire la partita in tv e in streaming?

La partita (calcio d’inizio sabato 17 luglio alle ore 17.00) sarà trasmessa in diretta su Telenord: la partita sarà visibile in chiaro sul canale 13 in Liguria, sul 616 in Piemonte e in streaming su www.telenord.it. Anche in replica domenica 18 luglio alle 16.25